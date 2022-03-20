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В СБУ заявили, що російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні

Служба безпеки України (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти розпочали масове мародерство в Україні. Зокрема, в пошуках легкої наживи вони стають неконтрольованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

В СБУ зазначили, що про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які є в розпорядженні.

Російські окупанти мотивуються можливістю грабежів, а офіцери не мають реальної влади й змушені підпорядковуватися "не русским ватажкам и солдатам", які переважають у першій роті, свідчать перехоплені розмови.

"Мы все привязаны к 40-му отряду. Они такие, что мародерствуют, грабят, телефоны отбирают у граждан. Здесь мы тихо-мирно сидим. Им воровать нечего, и они хотят дальше ехать", - розповідає російський окупант своїй матері.

Також командири масово ініціюють збір підписів своїх підлеглих із відмовою рухатися далі. При цьому їх не лякає навіть страх бути звільненими.

Окупнати перейшли до терору мирного населення. Професійні військові втрачають владу і її підхоплюють "бєспрєдєльщики".

Раніше ми повідомляли, що СБУ за добу затримала бійця угрупування "Сомалі" та декількох російських шпигунів.

Також ми писали, що СБУ спростувала черговий фейк Росії про розміщення позицій ЗСУ на дахах будинків.

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