СБУ задержали "на горячем" агента ФСБ при попытке совершить теракт вблизи полиции

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 19-летнюю соратницу рф, которая пыталась совершить теракт в Николаеве 7 марта 2025 года. По заданию врага, девушка должна была оставить самодельное взрывное устройство (СВУ) вблизи областного управления полиции.

Как стало известно в результате расследования, злоумышленница должна была незаметно оставить взрывчатку, замаскированную под бытовой пакет. Оккупанты планировали дистанционно взорвать устройство вместе с фигуранткой, используя ее как "расходный материал".

Фото: Служба безопасности Украины

Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции трагедию удалось предотвратить. Злоумышленницу задержали "на горячем" при попытке совершить теракт. Она прибыла к месту происшествия на такси, имея при себе взрывчатку и мобильные телефоны для связи и активации устройства.

Во время обыска на месте происшествия правоохранители изъяли взрывчатку с зажигательной смесью, а также два мобильных телефона. Один из гаджетов должен был быть использован для дистанционного подрыва, а другой - для связи с соратниками.

Фото: Служба безопасности Украины

Установлено, что девушка попала под влияние оккупантов, когда искала дополнительные заработки через Телеграмм-каналы. Там ей предложили деньги за сотрудничество и предоставили четкие инструкции для выполнения террористической операции.

Сейчас задержанной предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на теракт). Она находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Мероприятие проведено под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.