СБУ задержали "на горячем" агента ФСБ при попытке совершить теракт вблизи полиции
В Николаеве СБУ задержали агента ФСБ, которая пыталась совершить теракт возле полиции. Ее попытка была сорвана благодаря действиям правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали 19-летнюю соратницу рф, которая пыталась совершить теракт в Николаеве 7 марта 2025 года. По заданию врага, девушка должна была оставить самодельное взрывное устройство (СВУ) вблизи областного управления полиции.
Как стало известно в результате расследования, злоумышленница должна была незаметно оставить взрывчатку, замаскированную под бытовой пакет. Оккупанты планировали дистанционно взорвать устройство вместе с фигуранткой, используя ее как "расходный материал".
Фото: Служба безопасности Украины
Благодаря слаженным действиям СБУ и Нацполиции трагедию удалось предотвратить. Злоумышленницу задержали "на горячем" при попытке совершить теракт. Она прибыла к месту происшествия на такси, имея при себе взрывчатку и мобильные телефоны для связи и активации устройства.
Во время обыска на месте происшествия правоохранители изъяли взрывчатку с зажигательной смесью, а также два мобильных телефона. Один из гаджетов должен был быть использован для дистанционного подрыва, а другой - для связи с соратниками.
Установлено, что девушка попала под влияние оккупантов, когда искала дополнительные заработки через Телеграмм-каналы. Там ей предложили деньги за сотрудничество и предоставили четкие инструкции для выполнения террористической операции.
Сейчас задержанной предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (незаконченное покушение на теракт). Она находится под стражей без права внесения залога. За содеянное ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Мероприятие проведено под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.
Напомним, что СБУ задержала агента ФСБ в Харькове, которая отравила военного ВСУ и готовила взрывчатку для терактов. Женщина передавала ядовитые вещества под видом волонтерской помощи.
СБУ и Национальная полиция задержали российского агента, который планировал теракт на юге Украины. Спецоперация в Одессе завершилась изъятием компонентов для изготовления самодельного взрывного устройства.