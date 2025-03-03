СБУ задержали агентов РФ, которые готовили теракты в четырех областях Украины

СБУ и Нацполиция остановили серию терактов и диверсий, которые должны были состояться по заказу российских спецслужб в четырех областях Украины. Все подозреваемые задержаны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

В течение выходных, благодаря слаженной работе СБУ, Нацполиции и прокуратуры, были предотвращены четыре теракта и диверсии, которые должны были состояться в Украине по заказу российских спецслужб.

По предварительным данным, взрывы и поджоги планировалось осуществить в Киевской, Львовской, Черниговской и Винницкой областях. Все подозреваемые задержаны, а российский сценарий удалось предотвратить.

Киевская область

На Киевщине СБУ и Нацполиция задержали агента спецслужб рф, который готовил подрыв одного из военных в городе Буча.

Фото: Служба безопасности Украины

31-летний рецидивист из Ирпеня, который ранее имел судимость за разбой, изготовил самодельную бомбу и для ее активации исследовал график дня и маршруты передвижения военного. Злоумышленника задержали непосредственно перед совершением преступления.

Львов

Во Львове киберспециалисты СБУ предотвратили серию терактов, запланированных возле местных зданий ТЦК и СП, а также Главного железнодорожного вокзала. 23-летний агент из Киевской области, который согласился сотрудничать с врагом за деньги, доставил взрывчатку на определенные локации.

Российские спецслужбы планировали ликвидировать его после выполнения задания, однако СБУ своевременно разоблачило заговор и задержало агента на месте.

Чернигов

СБУ и Нацполиция разоблачили пособника российских спецслужб, причастного к подготовке терактов в Черниговской области.

Фото: Служба безопасности Украины

Злоумышленник должен был изготовить взрывчатку для подрыва военнослужащих ВСУ и других силовиков, а также поджечь здание одного из районных ЦПАУ. Во время обысков у задержанного были найдены мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений.

Винница

В Винницкой области СБУ и Нацполиция нейтрализовали группу поджигателей, которые сожгли релейные шкафы сигнализации, регулирующие движение на важных участках Укрзализныци. Выполняя задание врага, злоумышленники передавали фото и видео своих преступлений российскому куратору.

Фото: Служба безопасности Украины

Все задержанные получили подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену, диверсию, террористические акты и незаконное обращение с оружием и взрывчаткой.

СБУ призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на враждебные провокации. Те, кто добровольно сообщат о попытках вербовки, освобождаются от ответственности, тогда как злоумышленники, которые соглашаются на выполнение вражеских задач, могут провести всю жизнь за решеткой.