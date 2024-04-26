СБУ задержала торговцев российскими гранатометами и автоматами. Оружие передадут ВСУ (фото)

Полтавская область

Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась продать арсенал боевых гранат и автоматическое оружие.

Чтобы найти покупателей, фигуранты использовали личные связи среди криминалитета. Сотрудники СБУ задержали организатора и двух участников банды на попытке сбыта боевых средств поражения.

Житомирская область

Также спецслужба разоблачила трех торговцев оружием в Житомирской области. Злоумышленники предлагали своим клиентам целый арсенал трофейных средств поражения.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Во время обысков у фигурантов изъяли автомат Калашникова и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства", - сообщила СБУ.

Также обнаружено более 20 боевых гранат и большое количество патронов к стрелковому вооружению.

Оружие передадут бойцам ВСУ

СБУ объявила подозрение местному жителю, который хотел продать более полукилограмма пластида и устройства для минно-взрывчатых веществ. Кроме того, он пытался реализовать две боевые гранаты и почти 5 метров шнура для детонирования взрывчатки.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Изъятые средства поражения планируется передать на нужды ВСУ.

В спецслужбе уточнили, что торговцы нелегально вывозили оружие с мест бывших боев вблизи линии фронта.