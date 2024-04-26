СБУ задержала торговцев российскими гранатометами и автоматами. Оружие передадут ВСУ (фото)

Правоохранители в ряде областей Украины задержали торговцев российским оружием. Теперь гранатометы и автоматы передадут на нужды ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители нейтрализовали преступную группировку, которая пыталась продать арсенал боевых гранат и автоматическое оружие.
Чтобы найти покупателей, фигуранты использовали личные связи среди криминалитета. Сотрудники СБУ задержали организатора и двух участников банды на попытке сбыта боевых средств поражения.
Также спецслужба разоблачила трех торговцев оружием в Житомирской области. Злоумышленники предлагали своим клиентам целый арсенал трофейных средств поражения.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
"Во время обысков у фигурантов изъяли автомат Калашникова и реактивный пехотный огнемет "Шмель" российского производства", - сообщила СБУ.
Также обнаружено более 20 боевых гранат и большое количество патронов к стрелковому вооружению.
СБУ объявила подозрение местному жителю, который хотел продать более полукилограмма пластида и устройства для минно-взрывчатых веществ. Кроме того, он пытался реализовать две боевые гранаты и почти 5 метров шнура для детонирования взрывчатки.
По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения виновных к ответственности. Изъятые средства поражения планируется передать на нужды ВСУ.
В спецслужбе уточнили, что торговцы нелегально вывозили оружие с мест бывших боев вблизи линии фронта.
Украинские правоохранители на постоянной основе выявляют лиц, незаконно продающих оружие. Часть этого оружия злоумышленники увозят с линии фронта.
В январе правоохранители в Днепре задержали банду, торговавшую оружием. Суммы за товар колебались от 5 до 120 тысяч гривен.
Через месяц правоохранители снова задержали группу торговцев, пытавшихся реализовать трофейное оружие. Речь идет о российских гранатах, снайперской винтовке и БРДМ.
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