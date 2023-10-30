СБУ задержала "черных оружейников": хотели продать бандитам гранатометы со взрывчаткой

Злоумышленники были пойманы в результате комплексных мероприятий в Винницкой, Николаевской и Закарпатской областях.

В спецслужбах уточнили, что "черные оружейники" пытались продать бандитам оружие и боеприпасы, найденные в деоккупированных районах на юге и востоке страны.

Какое оружие и где пытались продать

В Винницкой области был задержан фигурант, который подготовил к продаже целый арсенал "трофейного" оружия и боеприпасов на общую сумму 3 миллиона гривен, отметили в СБУ.

"Установлено, что злоумышленник скупал поврежденные образцы средств поражения через специализированные интернет-платформы, а затем восстанавливал их боевые свойства и подыскивал клиентов для сбыта", - говорится в публикации.

В частности, добавили в спецслужбах, фигурант пытался продать российский АК-12 и снайперскую винтовку Драгунова почти за 300 тысяч гривен.

В Закарпатской области был задержан глава местной общественной организации, который хранил в авто знакомого ручной пулемет Дегтярева с патронами.

"Также, по имеющимся данным, кроме нелегального хранения оружия фигурант, вероятно, причастен к хищению волонтерских средств, которые он собирал якобы для нужд ВСУ", - сообщили в СБУ.

В настоящее время рассматривается версия, что фигурант инсценировал покушение на себя и ограбление собственного офиса, чтобы таким образом скрыть следы преступления, добавили правоохранители.

В Николаевской области был обнаружен очередной тайник с боевыми средствами поражения. Его обустроили в складском помещении на территории местного гаражного кооператива.

"Владельцем" арсенала оказался местный житель, который свозил в тайник оружие и боеприпасы с мест бывших боев на территории региона.

Что ждет фигурантов

В настоящее время всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса.

Им грозит до 7 лет тюрьмы. Сейчас фигуранты под стражей.

Что будет с изъятым оружием

В СБУ добавили, что все оружие, взрывчатку и боеприпасы намерены передать на потребности Вооруженных Сил Украины.