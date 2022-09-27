СБУ задержала чиновницу ЦНАПа в Киеве, которая призывала убивать украинцев в соцсетях

Среди прочего, она призывала украинцев к захвату государственной власти и агитировала поддержать оккупационные группировки РФ.

Также любительница "русского мира" оправдывала преступления оккупантов, в том числе обстрелы украинских городов и убийства мирных жителей. "Информповоды" она брала из пропагандистских ресурсов РФ.

На интернет-странице агитатора стражи порядка зафиксировали 25 эпизодов, которые по заключению комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы создают угрозу государственной безопасности Украины.

Задержанной сообщили о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.