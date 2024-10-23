СБУ задержала агентов российской разведки, готовивших теракт в Киеве

Правоохранители задержали агентов российского ГРУ, готовивших теракт в Киеве. Они - жители Запорожья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Киеве, который планировала военная разведка РФ. По результатам спецоперации задержаны два российских агента, которые должны были подготовить самодельное взрывное устройство и взорвать его в одном из многолюдных мест столицы Украины", - говорится в сообщении.
По данным контрразведки СБУ, целью оккупантов было максимальное количество погибших среди гражданского населения Киева для распространения панических настроений среди граждан.
Для совершения теракта разведка России дистанционно завербовала 20-летнюю жительницу Запорожья, которая искала "легких" заработков в Telegram-каналах. После вербовки агентка получила от оккупантов подробные инструкции по способам изготовления взрывного устройства из подручных компонентов.
"В соответствии с вражескими указаниями злоумышленница использовала два мобильных телефона, к которым нужно было подключить детонатор с пластидом, который должен был достать из замаскированного схрона. Его геолокацию оккупанты планировали "сбросить" девушке накануне теракта", - рассказали в СБУ.
Установлено, что она находилась на связи с кадровым сотрудником российской игры, который находился на временно захваченной части территории Запорожской области.
"К сотрудничеству с агрессором агент привлекла своего 26-летнего сожителя. Перед совершением теракта оба фигуранта должны были выполнить "контрольную" задачу российской спецслужбы: поджечь несколько единиц военной техники ВСУ в районе Запорожья", - добавили в украинской спецслужбе.
Чтобы предотвратить преступление, контрразведчики СБУ задержали обоих предателей "на горячем", когда они пытались поджечь боевую машину пехоты (БМП), выполнявшую задачи на южном фронте.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена совершена по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ задержала группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве к 9 мая. Они уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.
Самодельные взрывные устройства были замаскированы в упаковки из-под чая. Они состояли из таймера, детонатора и пластической взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была повлечь за собой масштабные пожары.
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