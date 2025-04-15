Прятали взрывчатку в термосы с шурупами для терактов в Виннице. СБУ задержала агентов ГРУ
СБУ задержала агентов ГРУ, которые готовили подрыв автомобиля ВСУ и админздания полиции в Виннице. Спецоперация сорвала два теракта, которые должны были произойти в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила серию взрывов в Виннице, разоблачив и задержав агентурную группу российского ГРУ.
Три подозреваемых - две женщины и один мужчина, сотрудничая с российскими спецслужбами, планировали осуществить террористические акты, пытаясь взорвать автомобиль Вооруженных Сил Украины и административное здание полиции.
Как сообщили в СБУ, агенты, вербованные через телеграмм-каналы по поиску "легких денег", приехали в Винницу, арендовали квартиру и получили два самодельных взрывных устройства (СВУ).
Первый взрыв должен был произойти возле машины военных, которую планировали взрывать дистанционно через телефонный звонок. Однако СБУ вовремя обнаружила враждебную деятельность и задержала агенток, когда они готовились к подрыву.
Изготовлением взрывных устройств занимался местный житель, 33-летний мужчина, который заложил взрывчатку в термосы, а также добавил шурупы для усиления взрывной силы.
После этого планировалось осуществить второй взрыв возле райотдела полиции. Однако благодаря оперативным действиям СБУ, эти планы были сорваны.
Во время обысков у задержанных изъято два СВП и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Разоблачение агентов РФ
Это уже не первая попытка врага осуществить террористические акты на территории Украины. СБУ отмечает, что все планы российских спецслужб будут разоблачены и сорваны, а предатели будут понести ответственность за свои действия.
Напомним, недавно правоохранители задержали 14-летнюю девочку за попытку совершения теракта в Тернополе. Оккупанты завербовали подростка, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции. Россияне шантажировали девушку "откровенными" фото.
Кроме того, в центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Тогда по меньшей мере два человека погибли, еще 8 получили ранения. Среди них - военные Центра противоминной деятельности. Позже выяснилось, что теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.
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