Прятали взрывчатку в термосы с шурупами для терактов в Виннице. СБУ задержала агентов ГРУ

СБУ задержала агентов ГРУ, которые готовили подрыв автомобиля ВСУ и админздания полиции в Виннице. Спецоперация сорвала два теракта, которые должны были произойти в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила серию взрывов в Виннице, разоблачив и задержав агентурную группу российского ГРУ.

Три подозреваемых - две женщины и один мужчина, сотрудничая с российскими спецслужбами, планировали осуществить террористические акты, пытаясь взорвать автомобиль Вооруженных Сил Украины и административное здание полиции.

Как сообщили в СБУ, агенты, вербованные через телеграмм-каналы по поиску "легких денег", приехали в Винницу, арендовали квартиру и получили два самодельных взрывных устройства (СВУ).

Фото: Служба безопасности Украины

Первый взрыв должен был произойти возле машины военных, которую планировали взрывать дистанционно через телефонный звонок. Однако СБУ вовремя обнаружила враждебную деятельность и задержала агенток, когда они готовились к подрыву.

Изготовлением взрывных устройств занимался местный житель, 33-летний мужчина, который заложил взрывчатку в термосы, а также добавил шурупы для усиления взрывной силы.

После этого планировалось осуществить второй взрыв возле райотдела полиции. Однако благодаря оперативным действиям СБУ, эти планы были сорваны.

Во время обысков у задержанных изъято два СВП и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российским ГРУ.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена в условиях военного положения. Сейчас они находятся под стражей и им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.