СБУ задержала агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в Украине

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Одессе российского агента, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов по заказу ФСБ.

Оперативники обнаружили, что одно из таких устройств было использовано для нападения на украинских правоохранителей в городе Беляевка 23 марта этого года.

Согласно материалам дела, завербованная ФСБ местная жительница принесла взрывчатку в райотдел полиции в Беляевке, где она была взорвана с помощью дистанционного управления.

При взрыве погибла не только агент, но и другие люди, ставшие жертвами теракта. Оказалось, что взрывное устройство было изготовлено и передано через курьера 44-летним рецидивистом из Днепропетровщины, который ранее скрывался от правосудия в Одессе.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ

Как выяснили следователи, этот мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за активности на Telegram-каналах, где искал способы для "быстрого" заработка. После вербовки он выполнял задания для ФСБ, в частности поджигая автомобили украинских военных.

Впоследствии он сменил место жительства, арендуя квартиру, которую российская спецслужба оплачивала ему для изготовления взрывчатки.

После теракта в Беляевке агент пытался избежать задержания, регулярно меняя места жительства и номера телефонов, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обысков в квартире задержанного была найдена замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и мобильный телефон для дистанционного активирования устройства.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ

По оперативной информации, это взрывное устройство было предназначено для совершения нового теракта в регионе.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Агент находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.