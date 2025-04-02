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СБУ задержала агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в Украине

Среда 02 апреля 2025 13:55
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СБУ задержала агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в Украине Фото: СБУ задержала агента ФСБ (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

СБУ задержала в Одессе агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в Украине. В его доме нашли замаскированное взрывное устройство, которое планировали использовать в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Одессе российского агента, который изготавливал самодельные взрывные устройства (СВУ) для совершения терактов по заказу ФСБ.

Оперативники обнаружили, что одно из таких устройств было использовано для нападения на украинских правоохранителей в городе Беляевка 23 марта этого года.

Согласно материалам дела, завербованная ФСБ местная жительница принесла взрывчатку в райотдел полиции в Беляевке, где она была взорвана с помощью дистанционного управления.

При взрыве погибла не только агент, но и другие люди, ставшие жертвами теракта. Оказалось, что взрывное устройство было изготовлено и передано через курьера 44-летним рецидивистом из Днепропетровщины, который ранее скрывался от правосудия в Одессе.

Фото: СБУ задержала агента ФСБ

Как выяснили следователи, этот мужчина попал в поле зрения российских спецслужб из-за активности на Telegram-каналах, где искал способы для "быстрого" заработка. После вербовки он выполнял задания для ФСБ, в частности поджигая автомобили украинских военных.

Впоследствии он сменил место жительства, арендуя квартиру, которую российская спецслужба оплачивала ему для изготовления взрывчатки.

После теракта в Беляевке агент пытался избежать задержания, регулярно меняя места жительства и номера телефонов, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Во время обысков в квартире задержанного была найдена замаскированная под огнетушитель взрывчатка с дополнительными поражающими элементами и мобильный телефон для дистанционного активирования устройства.

СБУ задержала агента ФСБ, который изготавливал взрывчатку для терактов в УкраинеФото: СБУ задержала агента ФСБ

По оперативной информации, это взрывное устройство было предназначено для совершения нового теракта в регионе.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Агент находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что вечером, 23 марта, в Одесской области в здании полиции произошел взрыв. Вследствие этого есть погибшая пострадавшие.

Правоохранители Одесской области работали на месте взрыва в здании полиции. В результате происшествия погибла женщина, есть пострадавшие.

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