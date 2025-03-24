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СБУ предостерегает: российские спецслужбы вербуют украинских детей для терактов

Фото: СБУ предупреждает, что Россия использует детей для терактов (SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Гайдук

Служба безопасности Украины обратилась к родителям украинских детей с предостережением. Правоохранители предупреждают, что оккупанты используют подростков в терактах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам СБУ, сейчас Россия ведет целенаправленную охоту на детей в соцсетях. Поэтому Служба безопасности Украины ежедневно противодействует попыткам российских спецслужб завербовать несовершеннолетних украинцев и использовать их как "инструмент" для терактов.

В частности, российские кураторы обещают подросткам "легкие деньги за несложную работу": забрать пакет в одном месте и отнести в другое.

"Но вместо обещанной оплаты вражеские спецслужбы дистанционно взрывают взрывчатку вместе с "курьером", убирая свидетелей и заметая следы", - говорят в СБУ.

Правоохранители установили, что по такой схеме развивались события в Ивано-Франковске, где один подросток погиб, а другой остался без ног после того, как враг взорвал "пакет". Похожая ситуация сложилась в Харьковской области, где ФСБ использовала 15-летнего парня как смертника.

В СБУ подчеркивают, что часто родители даже не подозревают, что их ребенок находится в опасности. Поэтому взрослых призывают:

  • объяснить детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях - это смертельная ловушка.
  • рассказать им о реальных трагедиях, которые уже случились с их сверстниками.
  • распространить эту информацию среди знакомых, у которых есть дети подросткового возраста.

Также Служба безопасности объяснила как быстро сообщить о попытке вербовки. Для этого создан официальный чатбот СБУ "Спали "ФСБешника". Необходимо перейти по ссылке t.me/spaly_fsb_bot и сообщить, какое преступление предлагали совершить. Стоит добавить контакты вербовщика и другие детали, которые помогут СБУ остановить врага.

 

Организация терактов РФ в Украине

Напомним, недавно правоохранители задержали 14-летнюю девочку за попытку совершения теракта в Тернополе. Оккупанты завербовали подростка, чтобы взорвать ее вместе со взрывчаткой возле местного райуправления полиции. Россияне шантажировали девушку "откровенными" фото.

Также СБУ и Нацполиция предотвратили теракт, который должен был состояться в центре Житомира 28 февраля. Агент РФ, которым оказался подросток, планировал его возле "Аллеи Славы Героям". Его также хотели взорвать вместе со взрывчаткой, которую он сделал сам.

Кроме того, в центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги днем 14 февраля. Тогда по меньшей мере два человека погибли, еще 8 получили ранения. Среди них - военные Центра противоминной деятельности. Позже выяснилось, что теракт в Николаеве устроили четверо подростков из Полтавской области.

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