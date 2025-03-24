СБУ предостерегает: российские спецслужбы вербуют украинских детей для терактов

Служба безопасности Украины обратилась к родителям украинских детей с предостережением. Правоохранители предупреждают, что оккупанты используют подростков в терактах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

По словам СБУ, сейчас Россия ведет целенаправленную охоту на детей в соцсетях. Поэтому Служба безопасности Украины ежедневно противодействует попыткам российских спецслужб завербовать несовершеннолетних украинцев и использовать их как "инструмент" для терактов.

В частности, российские кураторы обещают подросткам "легкие деньги за несложную работу": забрать пакет в одном месте и отнести в другое.

"Но вместо обещанной оплаты вражеские спецслужбы дистанционно взрывают взрывчатку вместе с "курьером", убирая свидетелей и заметая следы", - говорят в СБУ.

Правоохранители установили, что по такой схеме развивались события в Ивано-Франковске, где один подросток погиб, а другой остался без ног после того, как враг взорвал "пакет". Похожая ситуация сложилась в Харьковской области, где ФСБ использовала 15-летнего парня как смертника.

В СБУ подчеркивают, что часто родители даже не подозревают, что их ребенок находится в опасности. Поэтому взрослых призывают:

объяснить детям, что предложения "легкого заработка" от незнакомцев в соцсетях - это смертельная ловушка.

рассказать им о реальных трагедиях, которые уже случились с их сверстниками.

распространить эту информацию среди знакомых, у которых есть дети подросткового возраста.

Также Служба безопасности объяснила как быстро сообщить о попытке вербовки. Для этого создан официальный чатбот СБУ "Спали "ФСБешника". Необходимо перейти по ссылке t.me/spaly_fsb_bot и сообщить, какое преступление предлагали совершить. Стоит добавить контакты вербовщика и другие детали, которые помогут СБУ остановить врага.