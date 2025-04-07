СБУ предотвратила теракт в Полтавской области: агент РФ готовила подрывы возле отдела полиции

Службы безопасности Украины (СБУ) остановила серию терактов на Полтавщине, задержав российскую агентку, которая планировала подрывы возле административных зданий украинских военных и правоохранителей.

По данным спецслужб, террористка получила задание от российской федерации на совершение взрывов вблизи местного райотдела полиции и городского ТЦК, причем взрывы должны были произойти во время часа пик, что обеспечило бы максимальные человеческие жертвы.

Установлено, что она планировала заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) вблизи этих объектов.

Фото: СБУ задержала агента РФ, которая готовила теракты возле полиции

Особенностью операции было то, что во время минирования территории зданий, террористка должна была быть взорвана вместе со взрывчаткой. Однако сотрудники СБУ своевременно обнаружили планы врага и задержали агента до того, как она смогла осуществить свои преступные намерения.

Подробности дела

Согласно информации следствия, задержанной оказалась 30-летняя безработная с Полтавщины. Женщина искала легкие деньги в онлайн-казино, где и была завербована российским спецслужбистом.

Фото: СБУ задержала агента РФ, которая готовила теракты возле полиции

Для выполнения заказа она получила деньги для аренды конспиративной квартиры и закупки материалов для изготовления взрывчатки.

Среди изъятых доказательств во время обысков были составляющие для изготовления взрывных устройств, а также мобильный телефон, на котором хранились переписки с российским куратором.

Служба безопасности сообщила фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: за подготовку к совершению террористического акта и незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Она находится под стражей, а ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.