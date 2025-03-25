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СБУ предотвратила теракт возле ТЦК в Кривом Роге, задержан вражеский агент

Вторник 25 марта 2025 14:48
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СБУ предотвратила теракт возле ТЦК в Кривом Роге, задержан вражеский агент Фото: СБУ предотвратила теракт возле ТЦК в Кривом Роге (t.me/SBUkr)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали вражеского агента, которого враг планировал "втемную" взорвать возле территориального центра комплектования (ТЦК) в Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Подробности дела

Агент должен был оставить замаскированную взрывчатку возле контрольно-пропускного пункта военного объекта. Оккупанты же, в свою очередь, планировали взорвать ее вместе с фигурантом утром в час пик, чтобы оставить максимальное количество жертв.

Исполнителем теракта оказался 26-летний львовянин, которого российская спецслужба завербовала через Telegram.

"По инструкции оккупантов их агент прибыл в Кривой Рог и получил локацию тайника, из которого забрал самодельное взрывное устройство (СВУ). Затем он принес его в арендованную квартиру, где доукомплектовал взрывчатку дополнительными поражающими элементами - болтами, арматурой - и присоединил телефон для дистанционной активации.", - пишет СБУ.

Фото: СБУ предотвратила теракт возле ТЦК в Кривом Роге (t.me/SBUkr)

После этого фигурант провел разведку вблизи цели, где должен был заложить замаскированную под огнетушитель взрывчатку.

"Все это время российская спецслужба отслеживала маршрут движения своего агента через удаленный доступ к камере его мобильного телефона", - добавляет СБУ.

Что грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - приготовление к совершению террористического акта. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ обратилась к украинским родителям, предупредив их о том, что враг вербует подростков для терактов.

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Служба безопасности Украины Кривой Рог
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