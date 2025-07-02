СБУ предотвратила теракты в Харькове: лаборант вуза готовил подрывы госучреждений

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила серию терактов в Харькове, которые готовил 48-летний лаборант одного из университетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно данным следствия, агент Федеральной службы безопасности (ФСБ), готовил серию взрывов возле госучреждений региона. Для преступления он изготовил три самодельных взрывных устройства (СВУ), которые затем заложил в схроны для исполнителей запланированных терактов.

Предателем оказался 48-летний лаборант одного из вузов, которого враг завербовал через Telegram-каналы.

По инструкции куратора он должен был изготовить СВП для дистанционного подрыва и усилить взрывчатку гайками, шурупами и гвоздями.

"Для конспирации фигурант снаряжал взрывчатку в квартире своих соседей, которые выехали за пределы города и оставили ему ключи, чтобы он присматривал за их помещением. Два готовых СВП, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора", - добавляет СБУ.

Чтобы избежать подозрений, предатель маскировал СВП под бытовые предметы.

Фото: СБУ разоблачила лаборанта вуза, который готовил теракты в Харькове (ssu.gov.ua)

Разоблачили лаборанта было заблаговременно. Его задержали "на горячем", когда он обустраивал тайник для 3-й взрывчатки возле многоквартирного дома.

Что грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 - приготовление к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц;

ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.