СБУ затримала кілерів, найнятих для вбивства Резнікова та Буданова

Повідомляється, що спецслужба запобігла серії замовних вбивств представників вищого військово-політичного керівництва, а також громадських діячів України.

В ході багатоетапної операції було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу російського ГРУ. Її учасники займалися підготовкою до фізичної ліквідації Резнікова, Буданова та одного з відомих українських активістів.

"За вбивство кожного з них російські "куратори" обіцяли винагороду в розмірі від 100 до 150 тисяч доларів США", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про ДРГ

Групу було сформовано кадровими співробітниками військової розвідки Російської Федерації. До її складу увійшов житель тимчасово окупованого Луганська, який у лавах так званої "ЛНР" раніше брав активну участь у боях проти українських сил.

За завданням координатора з Москви він, використовуючи свої зв'язки в кримінальних колах, підшукував кілера для вбивств на замовлення. На його пропозицію відповів мешканець Києва, який за 3 500 доларів погодився ліквідувати українського військового, який був причетний до нібито розправи над російськими полоненими.

"Це вбивство мало стати "тестовим випробуванням" перед виконанням основних завдань ворога", - йдеться у повідомленні.

Затримання кілерів

Для замаху на керівництво оборонних відомств "зв'язковий" вирішив особисто прибути на підконтрольну Україні територію. Тут він разом із спільником мав розробити план ліквідації та подати його на затвердження до Москви.

Чоловік намагався замаскувати маршрути переміщення, тож заїхав до України через територію Білорусі. СБУ задокументувала його в'їзд до Волинської області через КПП "Доманове" та зустріч із спільником.

"Щоб запобігти вчиненню особливо тяжких злочинів, контррозвідники Служби безпеки із залученням бійців ЦСО "А" затримали зловмисників у Ковелі. Обом повідомили про підозру в державній зраді та умисному вбивстві. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"Ворог не може перемогти на полі бою, тому вдається до звичних для нього методів - намагається організувати замахи на військових та керівників українських органів влади. І цим вкотре доводить усьому світу, що Росія - це держава-терорист, яка не дотримується жодних цивілізованих правил ", - зазначив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

Також повідомляється, що продовжуються заходи щодо встановлення координаторів, які перебувають у Росії.