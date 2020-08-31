СБУ затримала групу вимагачів, які погрожували вбивствами заможним українцям

Служба безпеки України в Харкові затримала групу вимагачів, які погрожували вбивствами заможним українцям і членам їх сімей. Таким чином зловмисники намагалися роздобути гроші.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, учасники угруповання вимагали гроші у підприємців і заможних громадян, погрожуючи їм вбивствами, у тому числі дітей.

"До складу групи входило п'ятеро місцевих жителів, серед яких були особи, які вже притягувалися до кримінальної відповідальності та відбували покарання за насильницькі та майнові злочини", - йдеться в повідомленні.

У СБУ розповіли про один з епізодів злочинної діяльності угруповання. Так, зловмисники вимагали від харків'янина, який займається професійною медичною практикою у сфері пластичної хірургії, 35 тисяч доларів, погрожуючи, у разі несплати грошей, вбити його малолітню дитину.

"Інформацію про матеріальний стан лікаря, склад його сім'ї, адресу проживання зловмисники дізналися від знайомого жертви, який також планував нажитися на цьому злочині. Спочатку зловмисники вимагали від лікаря 100 тисяч доларів, але згодом погодилися на меншу суму", - йдеться в повідомленні.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. За це їм загрожує від 7 до 12 років в'язниці. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше в Одесі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який підшукував кілера для вбивства підприємця.

Раніше РБК-Україна писало, що у Запоріжжі біля супермаркету стався конфлікт, який переріс у стрілянину, в результаті був госпіталізований чоловік з пораненнями.