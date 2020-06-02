СБУ затримала бойовика, який брав участь в катуванні українських військових

У Маріуполі Служба безпеки України викрила колишнього бойовика з "групи Бєзлєра". Він брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, СБУ виявила зловмисника в Маріуполі за допомогою свідків подій 2014 року, коли бойовик працював у терористичній групі окупантів. Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи.

Як зазначається, у 2014 році він добровільно приєднався до терористичної групи підполковника військової розвідки РФ Ігоря Бєзлєра, де став відповідальним за інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою. Також бойовик брав участь у допитах та знущаннях полонених українських військових та мирного населення. Вибиті "зізнання" він фіксував камеру і розповсюджував на антиукраїнських сайтах.

У 2015 році із початком кримінальних сутичок за перерозподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків він злякався за своє життя і втік на мирну територію України в Маріуполь де проживав раніше.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили терористу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ встановила особу учасників снайперської групи бойовиків, що 27 лютого цього року обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил в районі селища Новотошковское Луганської області.

Також раніше повідомлялось, що у Харківській області затримали танкіста бойовиків "ДНР".