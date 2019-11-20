СБУ затримала агента РФ, який закликав здійснювати теракти в День гідності

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України затримали місцевого жителя, який за завданням російських спецслужб поширював в соцмережах заклики здійснювати теракти в День гідності і свободи, 21 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, чоловіка залучили до співпраці з інформаційною групою "Сапфір", створеної Генштабом російської армії. Він погодився На співпрацю з ідеологічних міркувань.

"За завданням кураторів провокатор від імені проукраїнського активіста зареєструвався в соцмережах. Напередодні Дня гідності і С\свободи провокатор почав розміщувати заклики до вчинення терористичних актів у найбільших містах України, зокрема Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що задум російських спецслужб полягав у тому, щоб створити інформаційний фон для дестабілізації ситуації в Україні напередодні та під час святкування.

"У разі здійснення будь-яких реальних провокацій чи заворушень російські ЗМІ були готові поширити інформацію про їх організацію саме учасниками патріотичних організацій і рухів. Це повинно було негативно вплинути на міжнародний імідж України у світі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що співробітники СБУ обшукали будинок зловмисника, в комп'ютерній техніці знайшли докази, необхідні для досудового розслідування за ст. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України, яка передбачає до 5 років ув'язнення. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше в Харкові агента російської розвідки засудили до 12 років ув'язнення. Він збирав інформацію, в тому числі секретну, у військовій сфері та у сфері військово-оборонних розробок.

Також РБК-Україна писало, що СБУ заблокувала канал фінансування "ДНР". Власник дорожньо-ремонтної фірми з Краматорська заплатив понад 2 млн гривень податків у "ДНР".