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СБУ заблокувала контрабанду "ліків" в Україну: серед них - препарати при лікуванні COVID

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 15:18
СБУ заблокувала контрабанду "ліків" в Україну: серед них - препарати при лікуванні COVID Фото: СБУ заблокувала контрабанду препаратів (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

Служба безпеки України заблокувала контрабанду медичних препаратів невідомого походження та якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.

Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.

"Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки у Києві та області та вилучили:

  • 4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;

  • 66,2 тисячі дол. США та 65 тисяч гривень готівкою;

  • банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати;

  • комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Нагадаємо, на початку квітня РНБО вперше ввела персональні санкції за контрабанду. Як заявили в РНБО, санкції було введено проти "топ-10 контрабандистів".

Пізніше секретар РНБО опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.

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