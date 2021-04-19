СБУ заблокувала контрабанду "ліків" в Україну: серед них - препарати при лікуванні COVID
Служба безпеки України заблокувала контрабанду медичних препаратів невідомого походження та якості. Серед ліків - засоби, рекомендовані під час згортання крові при COVID-19.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Зазначається, що продукцію в Україну доставляли літаками з однієї з країн Південно-Східної Азії. Ліки транспортували та зберігали без дотримання температурних і санітарних вимог.
Згідно з попередніми висновками фахівців Держлікслужби, вилучені медичні препарати можуть нести потенційну загрозу життю та здоров’ю населення.
"Оперативники СБУ встановили, що ділки також поставляли в Україну медичні препарати онкологічної та репродуктивної групи. Медичні препарати зловмисники реалізовували через інтернет-мережу і низку безліцензійних аптечних закладів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели обшуки у Києві та області та вилучили:
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4,2 тисячі упаковок, незареєстрованих в Україні медичних препаратів, на загальну суму майже 6,5 млн грн;
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66,2 тисячі дол. США та 65 тисяч гривень готівкою;
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банківські картки, які використовувались для розрахунку за медичні препарати;
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комп’ютерну техніку та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.
Нагадаємо, на початку квітня РНБО вперше ввела персональні санкції за контрабанду. Як заявили в РНБО, санкції було введено проти "топ-10 контрабандистів".
Пізніше секретар РНБО опублікував список людей, які потрапили під санкції за контрабанду.