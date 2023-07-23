RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ установила еще 31 коллаборанта из оккупационной "МВД РФ", которые участвовали в пытках

Фото: СБУ установила еще 31 коллаборанта из оккупационной "МВД РФ", которые участвовали в пытках (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ установила личности еще 31 коллаборанта, которые вступили в так называемое оккупационное "МВД" России на временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в оккупации предателей назначили в состав Новокаховского и Олешковского подразделений оккупационной полиции России. Подбор "кадров" осуществляли под "кураторством" ФСБ.

"Находясь на "должностях", коллаборанты участвовали в карательных мероприятиях, которые рашисты проводили против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением людей и разграблением их частного имущества", - пишет пресс-служба.

Также зафиксированы случаи заключения гражданских в российских пыточных, которые были обустроены во временно захваченных зданиях. Там к последним применяли пытки.

"Также разоблаченные коллаборанты применяли репрессии для запугивания мирных жителей и обеспечения их "явки" на фейковом референдуме по "присоединению" региона к России", - добавляет СБУ.

Сейчас преступники скрываются от правосудия в оккупации. Продолжаются мероприятия для привлечения преступников к ответственности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно разоблачила двух сторонников "рашизма". Один из них - бывший учитель Киевского лицея.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныВойна в Украине