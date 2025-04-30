СБУ установила россиян, которые стоят за обезглавливанием украинского пленного

Служба безопасности Украины установила российских командиров, которые отдали приказ отрезать голову пленному воину ВСУ. Им заочно объявили подозрение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
СБУ собрала доказательную базу на еще двух военных преступников России, которые причастны к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области. Речь идет о:
Как установила СБУ, 17 июня 2024 года российские командиры приказали своим подчиненным расстрелять украинского пленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля. Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района.
Тогда оба россиянина дали команду своим подчиненным не оставлять живыми пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их.
Чихабаху и Карапетяну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
СБУ отмечает, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать обоих военных преступников.
По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2024 году официально подтвердили, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Он сообщил, что за предыдущие годы в целом удалось зафиксировать 177 случаев убийств оккупантами украинских воинов.
В апреле Офис генерального прокурора сообщил, что недалеко от поселка Раздольное Донецкой области трое бойцов ВСУ попали в плен россиян. Оккупанты расстреляли пленных из автоматического оружия.
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