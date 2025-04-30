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СБУ установила россиян, которые стоят за обезглавливанием украинского пленного

Донецкая область, Среда 30 апреля 2025 15:58
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СБУ установила россиян, которые стоят за обезглавливанием украинского пленного Фото: СБУ установила россиян, которые приказали обезглавить пленного (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины установила российских командиров, которые отдали приказ отрезать голову пленному воину ВСУ. Им заочно объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ собрала доказательную базу на еще двух военных преступников России, которые причастны к массовым убийствам украинских военнопленных в Донецкой области. Речь идет о:

  • заместителе командира 1-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии РФ Шоте Карапетяне (позывной "Юстас");
  • командира штурмовой роты отряда "Шторм" 394-го мотострелкового полка того же военного соединения РФ Дмитрие Чихабахе (позывной "Сбер").

Как установила СБУ, 17 июня 2024 года российские командиры приказали своим подчиненным расстрелять украинского пленного, а затем отрезать ему голову и положить ее на капот подбитого бронеавтомобиля. Это случилось во время боев в районе поселка Старомайорское Волновахского района.

Тогда оба россиянина дали команду своим подчиненным не оставлять живыми пленных воинов ВСУ и жестоко убивать их.

Чихабаху и Карапетяну заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

СБУ отмечает, что сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать обоих военных преступников.

Казни пленных воинов ВСУ

По словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, в 2024 году официально подтвердили, что россияне расстреляли 109 украинских военнопленных. Он сообщил, что за предыдущие годы в целом удалось зафиксировать 177 случаев убийств оккупантами украинских воинов.

В апреле Офис генерального прокурора сообщил, что недалеко от поселка Раздольное Донецкой области трое бойцов ВСУ попали в плен россиян. Оккупанты расстреляли пленных из автоматического оружия.

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