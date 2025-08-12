CБУ установила двух оккупантов, которые жестоко пытали украинских военнопленных

Речь идет о сотрудниках колонии № 7 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области РФ:

Алексее Хавецком (23.12.1989 г.р.) - заместителе начальника режимного объекта,

Григории Швецове (21.10.1998 г.р.) - сотруднике оперативного отдела колонии.

Фото: СБУ установила личности предполагаемых военных преступников (t.me/SBUkr)

По данным следствия, с июля 2023 года по 17 октября 2024 года они систематически пытали группу украинских пленных, содержащихся в российской тюрьме. Потерпевших избивали резиновыми дубинками, натравливали на них служебных собак, применяли электрошокеры.

Пленных надолго оставляли без еды, воды и лекарств, а зимой - без теплой одежды. Их держали в переполненных камерах вместе с больными, у которых были кожные заболевания.

На основании собранных доказательств СБУ заочно объявила Хавецкому и Швецову подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В СБУ отметили, что проводятся мероприятия по установлению их местонахождения и привлечению к ответственности. Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.