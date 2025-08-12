ua en ru
CБУ установила двух оккупантов, которые жестоко пытали украинских военнопленных

Вторник 12 августа 2025 22:12
CБУ установила двух оккупантов, которые жестоко пытали украинских военнопленных Иллюстративное фото: оккупанты пытают украинских пленных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

СБУ совместно с разведкой и полицией установила личности двух оккупантов, которые причастны к пыткам украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Речь идет о сотрудниках колонии № 7 управления Федеральной службы исполнения наказаний по Владимирской области РФ:

  • Алексее Хавецком (23.12.1989 г.р.) - заместителе начальника режимного объекта,
  • Григории Швецове (21.10.1998 г.р.) - сотруднике оперативного отдела колонии.

CБУ установила двух оккупантов, которые жестоко пытали украинских военнопленныхФото: СБУ установила личности предполагаемых военных преступников (t.me/SBUkr)

По данным следствия, с июля 2023 года по 17 октября 2024 года они систематически пытали группу украинских пленных, содержащихся в российской тюрьме. Потерпевших избивали резиновыми дубинками, натравливали на них служебных собак, применяли электрошокеры.

Пленных надолго оставляли без еды, воды и лекарств, а зимой - без теплой одежды. Их держали в переполненных камерах вместе с больными, у которых были кожные заболевания.

На основании собранных доказательств СБУ заочно объявила Хавецкому и Швецову подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

В СБУ отметили, что проводятся мероприятия по установлению их местонахождения и привлечению к ответственности. Расследование ведется под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

Подозрения оккупантам

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении девяти российским оккупантам, которые пытали мирных украинцев во время оккупации Бучи.

Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Служба безопасности Украины Российская Федерация Войска РФ Война в Украине
