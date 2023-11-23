СБУ вручила подозрения новым российским пленным: среди них "зек" со Шторм-Z

СБУ выяснила, что четверо оккупантов добровольно присоединились к российским подразделениям Южного военного округа РФ в 2022 году. Они воевали против ВСУ в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В ноябре этого года все четверо боевиков попали в плен к украинским защитникам.

Среди задержанных - боевик новосозданного штурмового подразделения "Шторм-Z". Мужчина до "призыва" отбывал срок в колонии на территории Крыма. В тюрьме заключенный подписал контракт и отправился воевать под Волноваху.

Еще один боевик жил в оккупированном городе Ровеньки Луганской области. В начале полномасштабной войны он попал в "206 полк" второго армейского корпуса РФ. Предатель обустраивал фортификационные сооружения на Харьковском направлении, а затем попал под Бахмут. Там вместе с "вагнеровцами" он пытался удерживать огневые позиции во время контрнаступления ВСУ.

Другой предатель вступил в ряды захватчиков еще до полномасштабной войны. После недельных "курсов" его отправили штурмовать окрестности Северодонецка, а затем в район Лисичанска, где он попал в засаду украинских войск.

Четвертый фигурант входил в состав 3-го мотострелкового батальона 3-й бригады оккупационных войск. Боевик охранял русские склады с боеприпасами под Соледаром.

Пленным объявили подозрение по частям 1, 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Дела направили в суд. Задержанным грозит пожизненный срок.

Российские потери на войне

Российское Минобороны скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. Но оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 36 тысяч оккупантов, погибших на войне в Украине. Среди них по меньшей мере 197 летчиков.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что было ликвидировано уже более 321 тысячи оккупантов. Только за последние сутки наши бойцы уничтожили более 1100 россиян.