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СБУ разоблачила предателей, готовивших серию терактов: среди задержанных пятеро детей

Иллюстративное фото: СБУ разоблачила предателей, готовивших серию терактов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила 9 вражеских агентов, которые готовили теракты, а также диверсии в центральных и восточных областях Украины. Среди задержанных пятеро несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Детали дела

Как пишет СБУ, агенты занимались подготовкой серии взрывов на территории жилых массивов и вблизи пунктов базирования Сил обороны. В частности они планировали взорвать ключевые мосты и магистральные пути "Укрзализныци", которые обеспечивают логистическое сообщение украинских войск.

Предатели действовали порознь, но с четким распределением "обязанностей" под контролем двух работников Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В соответствии с указаниями ФСБ:

  • одна агентурная группа изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) и прятала их в тайниках;
  • другие же агенты доставали взрывчатку, маскировали ее в мусорных пакетах или в грудах земли и оставляли на местах запланированных подрывов. В частности обустраивали там скрытые камеры с удаленным доступом для ФСБшников.

"С помощью наблюдательных "точек" оккупанты планировали дистанционно активировать СВУ и зафиксировать последствия огневого поражения", - пишет СБУ,

 

Фото: СБУ разоблачила предателей, готовивших серию терактов (t.me/SBUkr)

СБУ задержала всех предателей, когда они готовили первую серию терактов. Было изъято 30 килограммов взрывчатки. Среди фигурантов - пятеро несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет.

Что грозит

Четырем задержанным сообщили о подозрении по статьям:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с взрывчатыми веществами.

Вышеупомянутым изменникам грозит пожизненное.

"Решается вопрос о привлечении к ответственности несовершеннолетних фигурантов", - добавляет СБУ.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ недавно также задержала агентов ГРУ, которые готовили подрыв автомобиля ВСУ и админздания полиции в Виннице.

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