Наркозависимая агент РФ готовила теракт в Каменском, ей помешала СБУ

По результатам спецоперации СБУ задержала агента российских спецслужб, которая по заданию своего куратора подготовила самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва на территории общины.

Злоумышленница думала, что после изготовления СВУ она должна передать замаскированную взрывчатку другому лицу или спрятать ее в схрон. Но на самом деле замысел агрессора заключался в том, чтобы вывести свою агентку в час пик в людное место райцентра и взорвать ее вместе с СВП.

Таким образом оккупанты надеялись убить максимальное количество людей и тем самым вызвать распространение панических настроений среди жителей прифронтового региона.

Однако контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские намерения и задержала агента, когда она синтезировала взрывчатое вещество для СВП.

Что известно об агенте РФ

По данным следствия, задержанной оказалась 22-летняя наркозависимая из Бахмута, которая до захвата города выехала сначала в Харьковскую область, а затем в Днепропетровскую область.

Впоследствии она начала искать "быстрые заработки" на Telegram-каналах, где ее завербовал российский спецслужбист. После выполнения "тестового" задания - поджога релейного шкафа - он поручил девушке подготовку кровавого теракта.

Для конспирации фигурантка сменила место жительства и переехала в съемную квартиру, которую оплачивала с криптокошелька своего куратора.

По инструкции оккупантов агент приобрела термос, в который должна была заложить взрывчатое вещество и "усилить" его гвоздями.

Во время обысков в квартире задержанной обнаружены компоненты для изготовления СВП и мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

Что им грозит

Известно, что следователи СБУ сообщили девушке о подозрении в подготовке к совершению террористического акта.

"Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили правоохранители.