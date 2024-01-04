Что случилось

На взятке разоблачен заместитель городского головы - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства одной из местных общин региона. Согласно данным следствия, в обмен на взятку он обещал предпринимателям победу в "строительном" тренде, который финансировался из бюджета города. Сумма взятки составляла 10% от стоимости подряда.



"В случае отказа платить "откат", чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации", - добавляет СБУ.

Чиновник был задержан во время передачи ему всей суммы взятки.

Что угрожает

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ разоблачила на взятке заместителя мэра одного из городов Одесской области (t.me/SBUkr)