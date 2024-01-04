Заместителя городского головы одного из городов Одесской области разоблачили на "откатах".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
Что случилось
На взятке разоблачен заместитель городского головы - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства одной из местных общин региона. Согласно данным следствия, в обмен на взятку он обещал предпринимателям победу в "строительном" тренде, который финансировался из бюджета города. Сумма взятки составляла 10% от стоимости подряда.
"В случае отказа платить "откат", чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации", - добавляет СБУ.
Чиновник был задержан во время передачи ему всей суммы взятки.
Что угрожает
Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Фото: СБУ разоблачила на взятке заместителя мэра одного из городов Одесской области (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Раде в это время предлагают приравнять коррупцию к госизмене.
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