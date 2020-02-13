СБУ встановила причетних до теракту в Авдіївці у січні 2015

Фото: Авдіївка (facebook.com/ombudsmanUA)

До теракту в Авдіївці причетні бойовики батальйону "Гіві"

Служба безпеки України встановила причетних до теракту в Авдіївці в січні 2015 року, в результаті якого загинули два мирні жителі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що СБУ встановила обставини теракту в Авдіївці 26 січня 2015 року. За даними слідства, бойовики батальйону "Сомалі" обстріляли з "Градів" житлові квартали Авдіївки, всього випустили не менше сімдесяти таких снарядів. В результаті теракту два мирні жителі загинули, ще двоє отримали поранення.

СБУ встановила, що гаубичною батареєю командував бойовик з позивним "Море", а реактивна артилерійська батарея в складі двох "Градів" виконувала накази ватажка з позивним "Академік", який віддавав команди за погодженням з ватажком батальйону Михайлом Товстих ("Гіві").

Перехоплені СБУ переговори терористів "Сомалі" свідчать, що саме вони координували та обстрілювали Авдіївку, в якій не було українських військових.

Фото: підозрювані терористи (ssu.gov.ua)

Найманцям "Моря" і "Академіку" повідомили про підозру у теракті, їх оголосили в розшук.

Нагадаємо, командира батальйону "Сомалі" Михайла Товстих ліквідували у лютому 2017 року. Імовірно, він був убитий з реактивного вогнемета "Шмєль", яким вистрелили у вікно його штабу в окупованому Донецьку.

Також повідомлялося, що вбивство "Гіві" могли вчинити через катастрофу MH17 на Донбасі.