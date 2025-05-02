СБУ раскрыла детали о женщине, которую завербовала РФ для убийства Стерненко

Женщина, которая стреляла в волонтера Сергея Стерненко, была завербована российскими спецслужбами. Она следила за волонтером с середины апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Задержанной объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Задержанная - 45-летняя уроженка Одесской области, которая проживала в Киеве. Ее завербовали российские спецслужбы дистанционно в конце 2024 года, когда женщина искала "легких денег" в интернете.
Как установило следствие, сначала женщина следила за указанными автомобилями, фотографировала их и передавала куратору. Затем она получила другие задания, в частности, изготовить самодельное взрывное устройство. Также сменила место жительства - переехала в квартиру в центральной части Киева.
С середины апреля подозреваемая начала следить за Сергеем Стерненко, поселившись с ним в одном жилом комплексе. Позже она получила координаты "схрона", где были пистолет модели ПМ и патроны к нему.
Утром 1 мая куратор приказал женщине совершить убийство волонтера. Шпионка знала марку авто и примерное время, когда волонтер покидает свое жилье.
В момент выхода Стерненко из дома российская агентка осуществила несколько выстрелов, одна из пуль попала ему в ногу. Нападавшая была мгновенно задержана на месте сотрудниками СБУ.
У нее обнаружили телефон с доказательством работы на Россию, а также компоненты к самодельному взрывному устройству, которые она хранила в другой квартире.
Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.
Фото: женщина, которая стреляла в Стерненко, работала на РФ (ssu.gov.ua)
В четверг, 1 мая, известный украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил, что на него напали. Он был ранен и перенес операцию. Позже сам Стерненко сообщил, что пуля прошла навылет и не задела важных органов.
СБУ задержала нападавшую сразу, а также показала ее фото. Служба безопасности уточнила, что женщина стреляла в волонтера из огнестрельного оружия.
Нападавшей уже объявили подозрение в государственной измене и покушении на убийство волонтера. Сегодня, 2 мая, суд в Киеве изберет ей меру пресечения.
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