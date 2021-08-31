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СБУ викрила мережу з виготовлення підроблених міжнародних COVID-сертифікатів

Автор: Тіберій Юрик

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили зловмисників з Волинської, Львівської та Чернівецької областей, які підробляли міжнародні сертифікати про вакцинацию від COVID-19. Вартість одного "свідоцтва" становила 1600 гривен.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисники виготовляли фальшиві свідоцтва про вакцинацію вдома, а в одній області орендували для оборудки офіс.

"Підробки виготовляли з використанням реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України, що дозволяло їх власникам безперешкодно перетинати кордон іноземних держав", - йдеться в повідомленні.

Фігуранти знаходили "клієнтів" через Інтернет, а фальшиві сертифікати про вакцинацію надсилали замовникам поштою в усі регіони України.

Співробітники СБУ провели обшуки за місцем мешкання фігурантів і в орендованому офісі, під час яких вилучили

  • комп’ютери, принтери та мобільні термінали;
  • файли бланків міжнародних свідоцтв про вакцинацію;
  • дублікати печаток медичних установ;
  • банківські картки, через які здійснювалися "розрахунки" та інші докази.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми осіб.

Нагадаємо, в матеріалі РБК-Україна ви можете прочитати, як в Україні підроблюють COVID-сертифікати і яка за це відповідальність.

Також ми повідомляли, що у Львові правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яке займалась виробництвом підроблених ID-паспортів.

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