СБУ викрила спробу шпигунства з боку ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрила спробу вербування жителя Маріуполя з боку Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що жителя Маріуполя співробітники ФСБ намагалися завербувати, коли той перебував на заробітках у Росії. При цьому російські спецслужби використовували психологічний тиск, залякування і шантаж.

"Російський "куратор" поставив заробітчанину завдання по збору інформації про місця розташування і чисельності особового складу військових тренувальних таборів ЗС України та добровольчих батальйонів. Особливу увагу українець повинен був приділяти частинах, розташованих у прикордонних районах. Окремо він повинен був збирати дані про діяльність підрозділів СБУ", - розповіли в СБУ.

По прибуттю додому українець звернувся в СБУ і повідомив про свою вербування і поставлених перед ним завдання. В результаті заочно було повідомлено про підозру у шпигунстві (ч. 1 ст.114 Кримінального кодексу України) полковнику ФСБ Петру Горохову, який займався вербуванням жителя Маріуполя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ намагалося завербувати в Криму українського полковника запасу Збройних сил України. Колишній український військовий повинен був збирати розвіддані в Запорізькій області.

Також РБК-Україна писало, що в Луганській області бойовики "ЛНР" намагалися завербувати чиновницю. Жінку намагалися втягнути в антидержавну діяльність, коли вона відвідувала своїх родичів на території ОРЛО.