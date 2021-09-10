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СБУ викрила шахрая, який продав майже 10 тисяч підроблених COVID-сертифікатів

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Київ, П'ятниця 10 вересня 2021 15:28
СБУ викрила шахрая, який продав майже 10 тисяч підроблених COVID-сертифікатів Фото: СБУ припинила схему поширення підроблених covid-сертифікатів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України викрила в Києві шахрая, який продавав фальшиві сертифікати про вакцинацію від COVID-19. З початку року він виготовив і реалізував майже 10 тисяч підробок на суму близько 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними спецслужби, схему продажу фальшивих COVID-сертифікатів організував столичний підприємець. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за підробку документів.

Шахрай організував виготовлення фальшивок у себе вдома в Шевченківському районі Києва. Клієнтів він шукав через столичні турагенства, де працювали його родичі.

Відзначається, що клієнтам агентств пропонували довідки для подорожей за кордон без здачі тестів або вакцинації від коронавірусу. Туристи могли придбати відразу два сертифікати - для вильоту за кордон і повернення додому. Вартість однієї такої "довідки" становила 500 гривень.

"Всього з початку року зловмисник виготовив майже 10 тисяч фальшивок", - уточнили в СБУ.

За місцем проживання підозрюваного співробітники спецслужби провели обшук, під час якого вилучили:

  • сфальсифіковані довідки про результати ПЛР-тестів та вакцинації;
  • підроблені печатки медзакладів;
  • комп'ютерна техніка;
  • банківські картки, які використовувалися для розрахунків з клієнтами.

Слідство у цій справі триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми осіб.

Фото: СБУ припинила схему поширення підроблених covid-сертифікатів (ssu.gov.ua)

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