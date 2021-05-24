СБУ викрила медиків, які торгували підробленими негативними COVID-тестами

За версією слідства, один із співробітників обласної медустанови спільно з представниками туристичних компаній організував схему з продажу підроблених довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19. Документи видавалися без обстеження пацієнтів та проведення відповідних аналізів. За свої "послуги" організатори схеми брали до 1 тисячі гривень, залежно від терміновості його отримання.

За даними правоохоронців, схема існувала з початку 2021 року. В середньому в день видавалося близько 5 підроблених довідок. Медпрацівник був затриманий в момент передачі черговому клієнту 8 фальсифікованих документів.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 366 (службове підроблення) та ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до видачі підроблених довідок. Крім того, ведеться розшук тих, хто скористався послугами злочинної групи.

Фото: СБУ виявила медиків, які продавали підроблені довідки про негативні COVID-тести (ssu.gov.ua)