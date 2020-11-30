СБУ викрила двох росіян, які хотіли влаштуватися в Нацгвардію

Фото: СБУ (ssu gov ua)

Служба безпеки України викрила двох громадян Російської Федерації, які намагалися влаштуватися на службу в Національну гвардію. Наразі перевіряється інформація щодо їхньої причетності до спецслужб РФ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, під час укладання контракту на проходження військової служби в Національній гвардії України, у чоловіків викрили наявність громадянства РФ, яке вони свідомо намагалися приховати.

Обидвоє росіян є жителями Києва. Один з них колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ, а інший є уродженцем Росії.

Встановлено, що колишній міліціонер одержав іноземний паспорт під час перебування на тимчасово анексованій території АР Крим. За оперативними даними, чоловік мав зв’язки серед представників окупаційних правоохоронних органів на півострові. Другий - закінчив школу в РФ, отримав російський паспорт, невдовзі переїхав на постійне проживання в Україну.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії у державній зраді. Військовослужбовець передав спецслужбам Росії відомості про оборонну сферу України.

Крім того, на початку жовтня до суду передали справу генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого звинувачують у державній зраді.