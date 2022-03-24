СБУ викрила ботоферму, упруповуння колаборантів та псевдоволонтера

У Кіровоградській області викрито угруповування прихильників "русского мира". Організатором групи був місцевий авторитет на прізвисько "Футболіст". Він напередодні вторгнення виїхав у Ростов, де отримав вказівки від ФСБ. З початку війни злочинець організував диверсійні групи та переконував місцевих жителів співпрацювати з окупантами.

Ще одну колаборантку затримали у Вінницькій області. Жінка вихваляла бойовиків "ДНР", називаючи їх "потужною армією", що нібито має звільнити Україну.

Крім того, в Одеській області була викрита ботоферма, яка керувалася мешканцем Києва. Він найняв 20 людей, які поширювали погрози розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття. Схожі повідомлення від ботів отримували й жителі інших регіонів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області аферист ввійшов у довіру до місцевого виробника військового спорядження. Підприємець віддавав свою продукцію безкоштовно нібито на потреби ЗСУ. Проте псевдоволонтер продавав її за спекулятивними цінами.

Також у Львові СБУ затримала посадовця однієї з лікарень, який намагався дати хабаря правоохоронцю для перетину кордону. Його затримали під час спроби передачі 15 тисяч доларів.