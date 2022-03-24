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СБУ викрила ботоферму, упруповуння колаборантів та псевдоволонтера

Фото: СБУ затримала колаборантів та шахраїв (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Служба безпеки України виявила угруповування колаборантів, ботоферму та псевдоволонтера. Правоохоронці затримали зловмисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

У Кіровоградській області викрито угруповування прихильників "русского мира". Організатором групи був місцевий авторитет на прізвисько "Футболіст". Він напередодні вторгнення виїхав у Ростов, де отримав вказівки від ФСБ. З початку війни злочинець організував диверсійні групи та переконував місцевих жителів співпрацювати з окупантами.

Ще одну колаборантку затримали у Вінницькій області. Жінка вихваляла бойовиків "ДНР", називаючи їх "потужною армією", що нібито має звільнити Україну.

Крім того, в Одеській області була викрита ботоферма, яка керувалася мешканцем Києва. Він найняв 20 людей, які поширювали погрози розправи над представниками угорської національної меншини Закарпаття. Схожі повідомлення від ботів отримували й жителі інших регіонів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області аферист ввійшов у довіру до місцевого виробника військового спорядження. Підприємець віддавав свою продукцію безкоштовно нібито на потреби ЗСУ. Проте псевдоволонтер продавав її за спекулятивними цінами.

Також у Львові СБУ затримала посадовця однієї з лікарень, який намагався дати хабаря правоохоронцю для перетину кордону. Його затримали під час спроби передачі 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову російського окупанта, який розповів про великі втрати серед особового складу.

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