СБУ викрила 370 інтернет-агітаторів на фейках про коронавірус

Служба безпеки України викрила вже 370 інтернет-агітаторів фейкових новин про коронавірус. Серед загальної кількості 17 агітаторів діяли за завданням російської сторони.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, кіберфахівці СБУ викрили 370 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про пандемію COVID-19, з яких 50 виявили протягом останнього тижня. Разом з тим, Службою було заблоковано майже 2,5 тис. інтернет-спільнот із мільйонною аудиторією.

Крім того, зазначається, що СБУ розпочала кримінальні провадження щодо 17 агітаторів, які діяли за завданням російської сторони, за дії, спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України).

Як зазначається, аналіз кіберфахівців Служби свідчить про подальше зростання активності спецслужб країни-агресора та керованих ними агентурних мереж.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила інтернет-агітаторів, які закликали до повалення влади в країні.