СБУ розслідує службову недбалість посадовців Миколаївської ОДА при протидії COVID-19

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Дії чиновників могли заподіяти шкоду здоров'ю мешканців області

Правоохоронці перевіряють інформацію про можливу службову недбалість посадовців Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА) при протидії розповсюдженню коронавірусу в області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За попередніми даними, посадовці ОДА в умовах поширення коронавірусу не вжили реальних заходів для виконання рішення обласної ради про придбання медичного обладнання, дезінфікуючих засобів для закладів охорони здоров'я Миколаївської області. Передбачалося виділити регіональним закладам додаткове фінансування на суму 109 млн гривень.

Зазначається, що чиновників могли заподіяти значну шкоду життю та здоров’ю мешканців Миколаївської області на тлі розповсюдження COVID-19. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ виявило у Миколаївській області грубі порушення при лабораторній перевірці зразків з підозрою на коронавірус. Під час перевірки аналізів медпрацівники лабораторії використовували неякісні пробірки та речовини.

Крім того, вчора з перевіркою у Миколаївській області перебував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко та представники Міністерства охорони здоров'я. Перевірку відправили для того, щоб з'ясувати, чому в області не виявили жодного випадку зараження коронавірусом.