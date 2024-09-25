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СБУ проводит обыски у львовского псевдоактивиста и "антивакцинатора" Остапа Стахива

Фото: Остап Стахив (Facebook)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Национальная полиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины проводят обыски у львовского псевдоактивиста. Он занимался изготовлением фиктивных журналистских удостоверений.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Остапе Стахиве. Его подозревают в мошенничестве, а именно предоставлении фиктивных журналистских удостоверений, а также в продвижении пророссийских нарративов. 

"Правоохранители документируют мошеннические действия мужчины", - сообщили в полиции. 

Более подробную информацию правоохранители пообещали обнародовать после завершения следственных действий.

 

Биография

Остап Стахив родился 1 января 1985 года в Ходорове Львовской области. Во время пандемии COVID-19 распространял российскую пропаганду и дезинформацию, призывал людей не носить маски и не верить власти, называя карантинные ограничения нарушением прав.

В 2021 году СБУ вручила ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, подозревая связи с российскими спецслужбами. После полномасштабного вторжения РФ Стахив продолжил распространять дезинформацию. В 2023 году создал ОО "Объединение правозащитников Украины", которое выдавало фиктивные удостоверения.

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