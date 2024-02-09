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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской Лавре, - источники

Архивное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Служба безопасности Украины сейчас проводит обыски в Киево-Печерской Лавре.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

По информации источников, Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста при возвращении имущества Лавры государству.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.

Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог.

С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.

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КиевСлужба безопасности Украины