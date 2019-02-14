В СБУ перевірять заяву Мангера про причетність її генерала до вбивства Гандзюк

В СБУ пообіцяли провести судові експертизи з використанням поліграфа

Служба безопасности Украины "тщательно проверит" заявление подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера о причастности к данному преступлению сотрудника СБУ Даниила Доценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ на странице в Facebook.

В ведомстве заявили, что "этим заявлением подозреваемый исключительно пытается избежать уголовной ответственности за совершенное преступление".

Вместе с тем, в СБУ сообщили, что утверждение Мангера будет тщательно проверено в ходе досудебного расследования уголовного дела по факту умышленного убийства Гандзюк, в "том числе путем проведения (в случае удовлетворения судом соответствующих ходатайств органа досудебного расследования) судебных психологических экспертиз с использованием компьютерного полиграфа, в случае получения соответствующего согласия от Мангера и других лиц, о причастности к преступлению которых он указывает".

Напомним, 31 июля 2018 года, в Херсоне утром неизвестный облил неустановленным веществом управляющую делами исполкома городского совета и общественную активистку Херсона Екатерину Гандзюк. Гандзюк госпитализировали. Через месяц общественная активистка умерла в результате совокупности недостаточности функциональных систем организма, развившейся в результате обширных химических ожогов тела.

Отметим, что 7 августа 2018 года были задержаны двое граждан Украины, которые по версии следствия являются соучастниками организации покушения - Владимир Васянович и Сергей Торбин. Прокурор отметил, что на них как соучастников покушения на Гандзюк указывают показания других участников дела - Горбунова и Вишневского.

В ходе суда над Владиславом Мангером, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, сам подозреваемій заявил, что убийство активистки организовал генерал Службы безопасности Украины Даниил Доценко. Но, в СБУ опровергают заявление Мангера и говорят, что виновный председатель Херсонского облсовета.