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СБУ провела обшуки в клініці Eurolab через приховування випадків COVID-19

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 11:12
СБУ провела обшуки в клініці Eurolab через приховування випадків COVID-19
Ілюстративне фото (google.com/maps)

Eurolab приховав інформацію про позитивні тести на коронавірус

Служба безпеки України провела обшуки у справі про приховування виявлених випадків коронавіруса в клініці Eurolab. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

Повідомляється, що посадових осіб клініки підозрюють у можливих діях, спрямованих на поширення епідемії коронавірусу в Україні. Йдеться про навмисне приховування інформації про позитивні результати тестів.

"Тому 1 квітня 2020 на підставі судового рішення були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення всіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи і інформацію", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що документи оброблять із залученням фахівців МОЗ. Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та розшукові дії.

СБУ провела обшуки в клініці Eurolab через приховування випадків COVID-19

Нагадаємо, минулого тижня проти цієї приватної клініки відкрили кримінальну справу за те, що державним органам не була передана інформація про позитивні тести на коронавірус.

Передбачається, що позитивні тести в клініці Eurolab здали четверо українців, всі вони недавно повернулися з гірськолижного курорту в Куршевелі.

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