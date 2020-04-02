СБУ провела обшуки в клініці Eurolab через приховування випадків COVID-19

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Eurolab приховав інформацію про позитивні тести на коронавірус

Служба безпеки України провела обшуки у справі про приховування виявлених випадків коронавіруса в клініці Eurolab. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.

Повідомляється, що посадових осіб клініки підозрюють у можливих діях, спрямованих на поширення епідемії коронавірусу в Україні. Йдеться про навмисне приховування інформації про позитивні результати тестів.

"Тому 1 квітня 2020 на підставі судового рішення були проведені обшуки в приміщеннях ТОВ "Євролаб" для встановлення всіх обставин даного правопорушення. За їх результатами вилучено необхідні для слідства документи і інформацію", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що документи оброблять із залученням фахівців МОЗ. Досудове розслідування триває, проводяться слідчі та розшукові дії.



Нагадаємо, минулого тижня проти цієї приватної клініки відкрили кримінальну справу за те, що державним органам не була передана інформація про позитивні тести на коронавірус.

Передбачається, що позитивні тести в клініці Eurolab здали четверо українців, всі вони недавно повернулися з гірськолижного курорту в Куршевелі.