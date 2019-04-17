СБУ попередила передачу персональних даних українських виборців в РФ

У Дніпропетровській області співробітники Служби безпеки України припинили передачу персональних даних українських виборців в Російську Федерацію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу СБУ.

Встановлено, що мешканка Кам'янська Дніпропетровській області за допомогою спеціалізованих форумів в інтернеті намагалася збути базу даних, яка налічувала особисту інформацію та контактні телефони півтора мільйона громадян України.

Серед "замовників" даних правоохоронці виявили громадян РФ, ймовірно представників російських спецслужб, які мали на меті використовувати базу даних для "телефонного тероризму" напередодні та під час проведення виборів президента України. Передбачалося, що такі дзвінки повинні були вплинути на хід виборчого процесу та делегітимізувати його результати.

Співробітники СБУ провели санкціоновані обшуки, в ході яких була вилучена комп'ютерна техніка і засоби зв'язку, які використовуються у протиправній діяльності. Зараз вирішується питання про оголошення жінці про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 361-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України, залучені до операції Об'єднаних сил, викрили у Донецькій області антиукраїнського інтернет-агітатора.