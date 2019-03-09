СБУ запобігла замовному вбивству підприємця у Херсонській області

Правоохоронці затримали організатора злочину

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили заказное убийство предпринимателя из Херсонской области, задержав организатора преступления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ на странице в Facebook.

Оперативники спецслужбы установили, что один из членов организованной группировки из Запорожья, подыскивал исполнителей заказного убийства в криминальной среде Кировоградской области.

"Организатор собирался похитить херсонского фермера для вымогательства почти 100 тысяч долларов США. После получения всей суммы, предпринимателя планировалось убить", - говорится в сообщении.

Во время операции, сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя.

Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере 40 тысяч долларов.

"В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства установлено всех участников организованной группировки", - говорится в сообщении.

Сейчас задержанному заказчику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее СБУ совместно с Национальной полицией разоблачили организованную межрегиональное группировки в незаконном хранении оружия.

В Сумской области сотрудники СБУ блокировали контрабандное перемещение товаров из РФ на территорию Украины.