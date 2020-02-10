СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста

Служба безпеки України попередила замовне вбивство представника громадської організації, який публічно виступав проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Організатор злочину - раніше судимий мешканець Рівного. За інформацією СБУ, він "замовив" місцевого активіста, який протидіяв розкраданню природних ресурсів у Рівненській і Житомирській областях.

"Правоохоронці встановили, що активіст через свою громадянську позицію заважав зловмиснику налагодити оборудки з нелегального видобування бурштину та вирубування лісів. До тіньового бізнесу фігурант справи планував залучити афілійовані структури, а також представників кримінальних кіл", - повідомили у СБУ.

Замовник спочатку збирав інформацію про потенційну жертву, після чого передав кілеру гранатомет РПГ-18 і дві бойові гранати. Для попередження вбивства правоохоронці здійснили імітування обстановки злочину.

Затримали обох у Рівному під час звітування кілера перед організатором. Зловмисникам повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення. Їм загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого підприємця, яке організувала його колишня дружина.

Також РБК-Україна повідомляло, що Служби безпеки Грузії і України запобігли замовному вбивству двох громадян Грузії.