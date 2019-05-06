СБУ запобігла теракт на одному з арсеналів ЗСУ

Співробітники СБУ запобігли підготовку спецслужбами Російської Федерації теракту на одному з арсеналів Збройних сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Служби безпеки України в Facebook.

Оперативники встановили, що на початку 2019 року представники спецслужби РФ завербували співробітника арсеналу ЗСУ. Для цього вони погрожували родичам службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

"Перед працівником арсеналу були поставлені завдання по збору і передачі інформації про військовий об'єкт, зокрема стан охорони, наявність і переміщення зброї. Отриману інформацію країна-агресор планувала використовувати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об'єкті для підриву обороноздатності України", - йдеться в повідомленні.

За виконання завдань працівнику ЗСУ спецслужби Росії обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії. Службовця було забезпечене необхідними засобами зв'язку та визначено електронні канали для передачі інформації з обмеженим доступом. Супровід та координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу інтернет.

Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягнення українського громадянина у протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 квітня співробітники Державної прикордонної служби України присекли три спроби перевезти в країни Європейського союзу тютюнові вироби залізничним транспортом.

Крім того, співробітники Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.