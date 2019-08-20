СБУ попередила теракт на концерті "Кварталу" перед Днем Незалежності

У Сумах 19-річний хлопець готував теракт під час масових акцій напередодні Дня Незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Зазначається, що співробітники спецслужби затримали 19-річного жителя міста Суми, який входить в радикальне молодіжне угруповання. Разом з спільниками він планував підірвати боєприпаси та вибухівку в людних місцях.

"Правоохоронці вилучили за місцем проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси і вибухові речовини", - йдеться в повідомленні.





Також повідомляється, що слідство перевіряє версію про підготовку провокаційних акцій під час масових заходів з нагоди Дня Прапора України та проведення концерту KVARTAL-FEST 23 серпня на території Сумської області.



Зловмиснику вже підготували повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Фото: вилучені боєприпаси (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 18 серпня в місті Охтирка Сумської області чоловік влаштував стрілянину в кафе, в результаті чого постраждала одна людина.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві замість традиційного військового параду до Дня Незалежності пройде Хода гідності.



Зазначимо, що зекономлені на святкуванні гроші роздадуть військовослужбовцям у вигляді премій. Вже підписано відповідний указ.