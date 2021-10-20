СБУ запобігла потенційним хімічним терактам в Європі

Зловмисників викрили на спробі вивезення в Європу трьох кілограмів ртуті. Небезпечну речовину віз громадянин одної з країн ЄС, якому за цю "послугу" запропонували 5 тисяч євро. Кур'єра затримали на пункті пропуску "Малі Селменці".

"За кордоном на кур’єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за 200 тисяч євро", - розповіли в СБУ.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом контрабанди, а затриманому іноземцю оголосили підозру. Наразі встановлюються джерела походження ртуті, а також шукають продавця та замовників небезпечного "товару".

"Пари ртуті та майже всі її розчинні сполуки дуже отруйні та можуть спричинити серйозні отруєння або смертельні випадки. Небезпечна речовина може використовуватися для вчинення терористичних/екстремістських актів", - наголосили в СБУ.