СБУ сообщила о подозрении пленному оккупанту, который расстрелял двух воинов ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому оккупанту. Он расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ и Офиса генерального прокурора .

Как сообщается, следователи и военные контрразведчики СБУ разоблачили рашиста, который сейчас находится в плену Сил обороны, в военных преступлениях против Украины.

По материалам СБУ, 9 января этого года он вместе с другими соратниками расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боев на Курском направлении.

Впрочем, через два дня после убийства диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) оккупанта нашли и атаковали украинские воины ССО. По результатам боестолкновения вражеское подразделение было частично уничтожено, а фигурант взят в плен.

Расследование установило, что задержанным является стрелок из 40-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ.

Во время следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но сотрудники СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.

Выяснено, что оба украинских военных попали в плен к россиянам после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны.

Временно захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте.

Следователи СБУ сообщили рашисту о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, предусмотренные статьями 3 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.